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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خفر السواحل العُماني ينقذ 4 صيادين يمنيين جرفهم التيار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أنقذ خفر السواحل في سلطنة عمان أربعة صيادين يمنيين جرفهم التيار إلى المياه الإقليمية العمانية.
وذكرت صحيفة "الرؤية" العمانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن زوارق خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة ظفار قدمت العون لأربعة صيادين يمنيين بعد أن جرفهم التيار للمياه الإقليمية العمانية بسبب نفاد الوقود من محرك قاربهم.
وأشارت إلى أنه "تم قَطرِ الصيادين الأربعة إلى برّ الأمان وهم بصحةٍ جيدة".
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