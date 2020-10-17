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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تستهدف تجمعاً للحوثيين في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
الخليج 365 - متابعات
قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، خلال اشتباكات متقطعة، مع القوات الجنوبية، في بلدة صبيرة شمالي محافظة الضالع.
وقال مصدر عسكري إن عدداً من عناصر المليشيات الحوثية قتلوا وجرحوا بعد استهدافهم بسلاح نوعي عندما كانوا يتجمعون في إحدى النقاط شمال غرب بلدة صبيرة.
وأضاف، إن ضربات القوات الجنوبية كانت محققة وأسفرت عن مصرع وجرح عناصر من المليشيا الحوثية، دون ذكر حصيلة رقمية بأعدادهم.
وفي وقت سابق من الجمعة استهدفت مليشيا الحوثي، المناطق السكنية في بلدة المشاريح شمال غربي منطقة حجر بالضالع بقذائف الهاون.
وقال مصدر محلي، إن أحد المقذوفات سقط قرب منزل مواطن يدعى "ساجم جباري" وأحدث أضرارا طفيفة في جدار المنزل فيما نجا أطفاله الذين كانوا يلعبون بالقرب من المكان
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