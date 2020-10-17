ضبط 84 كجم حشيش كانت في طريقها إلى عدن بنقطة دوفس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الخليج 365 - متابعات

ضبطت نقطة دوفس المركزية بمحافظة أبين، الجمعة، سيارة هايلوكس على متنها أسرة وبحوزتها 84 كيلو جراما من الحشيش.

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وبعد عملية فحص محكمة نجح جنود النقطة في اكتشاف كميات الحشيش التي وزعت في أماكن متفرقة من السيارة وبطريقة محكمة.

وبتحقيق سريع اعترف سائق السيارة ويدعى حسين محمد علي زيد، أنه كان بصدد تهريب كمية الحشيش إلى عدن مستغلا وجود أسرته معه.

وأوضح حلبوب أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وإحالة المقبوض عليهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.