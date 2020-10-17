"ابكس الدولي" يقدمون عرضا مسرحيا فنيا في ذكرى 14 أكتوبر بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

قدم طلاب معهد ابكس الدولي عرضا مسرحيا بمدينة المكلا، احتضنه مسرح الطفل بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة.



وعرف الطلاب الحضور بأهمية هذا اليوم المميز الذي تحتفل به بلادنا سنويا، وثمرة نجاحه التي خلصت الشعب من طلم الاستعمار البريطاني آنذاك.

وفي ختام الاحتفالية، قدم طلاب المعهد نصائح هادفة وموجزة للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وعلى صعيد آخر، اختتمت إدارة معهد ابكس الدولي للتدريب والتأهيل وإدارة مشروع فرحة عروس دورة "فن المكياج" لـ 31 متدربة، والتي تعود بالمنفعة لكل امراه وتؤهلها لسوق العمل بحيث يكون لديها حرفة تواكب بها الأوضاع المعيشية.

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وأثنت الأستاذة أريج الارضي على المتدربات المشاركات في الدورة لانضباطهن واهتمامهن في استغلال وقتهن بالشيء المفيد.

كما شكرت إدارة معهد ابكس الدولي المتمثلة بمديره الأستاذ أصيل سعيد بلحمر، المدربة هدى الارضي لبذلها كل جهدها لتوصيل المعلومة للمتدربات؛ بطرق سلسة وممتعة واعتمادها على الية التطبيق المباشر بعيدا عن التلقين.

وفي الختام، كرمت إدارة مشروع فرحة عروس معهد ابكس الدولي لجهوده العظيمة في انجاح البرنامج، كما تم تكريم المدربة هدى الارضي لما بذلته خلال فترة الدورة.

الجدير بالذكر أنه تمت المشورة بين ابكس الدولي وفرحة عروس، لاحتمالية إعادة الدورة مرة أخرى لما حققته من نجاح وأيضا إقامة برامج أخرى مشتركة