الارياني يزور قناة حضرموت ويطلع على سير العمل فيها ويثمن جهود طاقمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الخليج 365 - متابعات

قام وزير الاعلام معمر الارياني بزيارة مقر قناة حضرموت بمدينة جدة اطلع خلالها على سير العمل في القناة.



وأجرى الوزير اتصالا بالعاملين في مقر القناة بمدنية المكلا مقدما لهم ولجميع طاقم القناة ومن خلالهم الى ابناء محافظة حضرموت التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات اليمن بالعيد الوطني ال57 لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيد، متمنيا لحضرموت التقدم والرخاء والازدهار.

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ونقل الوزير لطاقم القناة تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي يولي ابناء حضرموت اهتماما خاصا لما تمثله المحافظة من ركيزة أساسية في مشروع الدولة الاتحادية الذي يضمن المساواة والتنمية والتوزيع العادل للسلطة والثروة.

وثمن خلال الزيارة التي رافقه فيها القنصل اليمني عميد السلك الدبلوماسي بجدة السفير علي العياشي ووكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي الجهود التي تبذلها القناة في مجال رفع منسوب الوعي الوطني لابناء حضرموت خاصة واليمن عموما والذي يعكسه التنوع البرامجي والعمل الابداعي.

وأشاد الوزير بتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم في دعم الشرعية اليمنية في معركة استعادة الدولة ومواجهة مليشيات الحوثي الايرانية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.

من جهته عبر مدير القناة خالد بامشموس عن سروره وزملائه بهذه الزيارة التي قال انها تشكل دفعة معنوية وحافز كبير على بذل المزيد من الجهد، مقدما شرحا مفصلا عن الدورة البرامجية للقناة التي تهدف الى تقديم رسالة اعلامية تتسم بالمهنية والحياد وتدعم الشرعية وتعزز حضور الدولة