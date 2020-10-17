مستشفى الحميات بحضرموت ينهي التعاقدات مع كوادره بعد اعلان خلوه من الحالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الخليج 365 - خاص

أعلن مستشفى شهيد الواجب الدكتور رياض الجريري لمعالجة الحميات بمنطقة فلك بالمكلا، انهاء تعاقداته مع الكادر الطبي، وذلك بعد اعلان خلو المستسفى من الحالات المصابة بمرض كوفيد - 19، في اليومين الماضيين.



وجاء ذلك في وثيقة تحصل "الخليج 365" على نسخة منها.

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وقبل أيام، أعلن الدكتور سعيد الحامدي، مدير الجريري ، خلو المستشفى من أي حالة مصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا.

وأكد الحامدي انخفاض منحنى الإصابة بالمرض بحضرموت، وصولاُ إلى هذه النتيجة التي تحققت بخلو المستشفى من أي حالة مصابة بفيروس كورونا.