شكرا لبحثكم عن خبر ​انعقاد الجلسة الرابعة لمحاكمة قادة التمرد الحوثي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، الخميس ، جلستها برئاسة القاضي وهيب فضل علي، رئيس المحكمة، وبحضور ادهم العولقي رئيس نيابة الاستئناف الجزائية ، للنظر في قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي و31 متهماً آخرين. وفي الجلسة ، نصبّت المحكمة المحاميين فهد البان ومنصر الكازمي وسامي ياسين عن المتهمين الفارين من وجه العدالة ، وفي الجلسة تم تلاوة التهمة الموجهة للمتهمين وكذا قائمة ادلة الاثبات ، حيث رد المحامون بانكار الدعوى وتقدموا بعدد من الدفوع ، وطلبوا من المحكمة الأمر بتمكينهم نسخ من ملف القضية لتقديم مالديهم ، والتمست النيابة من عدالة المحكمة اتاحة الفرصة لها للرد على مااثير في هذه الجلسة ، فاجابت المحكمة الطلبين وتم التاجيل لذلك الى جلسة 5 نوفمبر 2020 م . وفي الجلسة ، نصبّت المحكمة المحاميين فهد البان ومنصر الكازمي وسامي ياسين عن المتهمين الفارين من وجه العدالة ، وفي الجلسة تم تلاوة التهمة الموجهة للمتهمين وكذا قائمة ادلة الاثبات ، حيث رد المحامون بانكار الدعوى وتقدموا بعدد من الدفوع ، وطلبوا من المحكمة الأمر بتمكينهم نسخ من ملف القضية لتقديم مالديهم ، والتمست النيابة من عدالة المحكمة اتاحة الفرصة لها للرد على مااثير في هذه الجلسة ، فاجابت المحكمة الطلبين وتم التاجيل لذلك الى جلسة 5 نوفمبر 2020 م .

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