شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن: وصول 50 ميجا وات إلى ميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مصدر في مؤسسة الكهرباء بعدن، إن مولدات بقدرة 50 ميجا وات، قد وصلت يوم الأربعاء إلى ميناء عدن.

وبحسب بيان للمؤسسة، فقد وصلت المولدات على ظهر سفينة تجارية إلى ميناء الحاويات، ومن المتوقع أن يتم توزيع هذه المولدات.

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وأفاد م. محمد المسبحي الناطق الرسمي لمؤسسة كهرباء عدن بأن 50 ميجا وات وصلت إلى عدن من ميناء الحاويات، وسيتم تركيبها في المواقع الآتية: الحسوة 20 ميجا، شهناز 20 ميجا، حجيف 10 ميجا".

وجرى أعمال تركيب 20 ميجا، من الكهرباء الواصلة، في موقع محطة الحسوة، من المقرر أن يتم تشغيلها قريباً.