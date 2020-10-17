شكرا لبحثكم عن خبر فتح مظاريف مشاريع الجمعية السكنية لعمال شركة المصافي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

جرى في مكتب الجمعية السكنية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن، في مديرية البريقة بمحافظة عدن، فتح مظاريف لتنفيذ مشروع بناء غرفتي لمفاتيح التحكم والحراسة، وكذا إنشاء القواعد الخرسانية الأساسية للمحولات بالمحطة الكهربائية التحويلية في أراضي الجمعية الواقعة بمنطقة الفارسي، والذي يأتي برعاية المدير العام التنفيذي للشركة -راعي الجمعية- محمد أبوبكر البكري.

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وخلال اجتماع لجنة فتح المظاريف، رئيس اللجنة سالم عبدالله سالم، الذي ضمّ أعضاء اللجنة، وبحضور المتقدمين للمناقصة من المقاولين أو من ينوب عنهم، وعددهم 6، وفيما تغيب 3 مقاولين عن الحضور تم الإعلان والاطلاع على مظاريف المقاولين للمشروع وإحالتها إلى لجنة التحليل الفني والمالي لاستكمال الإجراءات بشأنها.

وأكد سالم أهمية جمع البيانات واستيفاء كافة الشروط المتميزة في اختيار أفضل العطاءات المتقدمة وفق المعايير الهندسية المطلوبة، التي تضمن نجاح تنفيذ المشروع على أكمل وجه مع الالتزام بالفترة الزمنية المحددة.