الباحث عمر سالم بادبيس ينال درجة الماجستير من جامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الخليج 365 - خاص

منح قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة حضرموت، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، الباحث عمر سالم علي بادبيس درجة الماجستير عن رسالته الموسومة بـ(The Three worlds in Jokha Alharthi's Sayyidat al-Qamar: A Postcolonial Study).



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وتكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور خالد يسلم بلخشر، رئيساً ومشرفاً، جامعة حضرموت، الأستاذ المساعد الدكتور علي صالح الحسيني، عضواً ومناقشاً داخلياً، جامعة حضرموت، الأستاذ المشارك الدكتور أحمد مبروك الهوطلي، عضواً ومناقشاً خارجياً جامعة سيئون.

وفي بداية المناقشة قدم الباحث بادبيس عرضاً موجزاً عن رسالته، استعرض فيه النظرية والمفاهيم والمنهجية التي استخدمها في التحليل مع أهداف الرسالة وأهميتها.

من جانبهما، ناقش كلا من الدكتورين الهوطلي والحسيني، الباحث في ما احتوته رسالته، وأبديا ملاحظاتهما عليها، والتي من شأنها إغناء الرسالة وصقلها وتنقيحها.

وفي ختام الجلسة أجيزت الرسالة، ومنح الطالب درجة الماجستير في علم اللغة ودراسات اللغة الإنجليزية.

حضر المناقشة عدد من أساتذة القسم والكلية، وبعض الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث وأقاربه