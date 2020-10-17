(قصر سيئون) أكبر المباني الطينية في العالم مهدد بالإنهيار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

اكدت مصادر اعلامية أن قصر سيئون في اليمن، وهو من أكبر المباني الطينية في العالم، يواجه خطر الانهيار بسبب الأمطار الغزيرة وسنوات من الإهمال.

ويتوسط القصر مدينة سيئون ويعرف بلونه الأبيض وبأقواسه وزخارفه، وشكل مقراً لحكم سلطان الدولة الكثيرية. وطبعت صورة قصر سيئون على ورقة الألف ريال اليمني نظرا لأهميته التاريخية.

وبسبب الفساد المستشري في حكومة المرتزقة فقد اهملت الجهات المعنية صيانة المواقع المهمة مثل القصر الذي يضم متحفاً في سيئون.

ويحذر عبد الله بارماده، وهو مهندس مختص في ترميم المباني التاريخية والأثرية، من أن المبنى في “خطر في حال عدم الاستجابة بسرعة للترميم، خاصة أنه آيل للسقوط”.

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ويقول المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف في حضرموت حسين العيدروس، لوكالة “فرانس برس”، إن “هذا المبنى الطيني الضخم يعد من أهم المباني الطينية في اليمن بشكل عام وربما في الجزيرة العربية”.

ويشير العيدروس إلى أنه “مع ضخامة هذا المبنى وقدمه، فإنه تعرض للكثير من الأضرار. أسباب هذه الأضرار بشكل أساسي هي الأمطار. تتشرب المباني الطينية المياه التي تتساقط عليها”.

ويتألف هذا المبنى الطيني من سبع طبقات ويعتبر من بين الأكبر في العالم، وتحتفظ واجهته برونقها الأصلي. وأغلق المتحف أبوابه عند اندلاع الحرب وأعاد فتحها جزئياً في عام 2019.

ويؤكد مدير المتحف سعيد بايعشوت أن المتحف أغلق أبوابه عندما سيطر تنظيم القاعدة على محافظة حضرموت، وتم أيضا إخفاء مجموعة من القطع الأثرية المهمة في أماكن سرية.

ويحتوي المتحف على شواهد قبور تعود إلى العصور الحجرية وتماثيل تعود إلى العصور البرونزية ومخطوطات تاريخية قديمة.