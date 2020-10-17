شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من الملك سلمان يفرح ويسعد جميع الوافدين والمقيمين في جميع أنحاء السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الجمعة، عن قرار مهم بشأن الوافدين في المملكة، وذلك إنفاذ لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت المديرية العامة للجوازات، بأنها بدأت بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليًا لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى نهاية الشهر الجاري إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.

وأضافت الجوازات أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونيًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28.884 تأشيرة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا الاقتصادية والمالية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، كذلك تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين وذلك بدون مقابل، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

كما وافق أيضًا على تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل، وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.