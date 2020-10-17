شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بإطلالة ساخنة وجريئة.. رفعت سيقانها بطريقة فاضحة، والمتابعين يعلقون: " جيبيها من الآخر وخلي الشب... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت صفحات فنية صورة للفنانة المصرية رانيا يوسف، على موقع إنستغرام، ظهرت فيها الفنانة بإطلالة صيفية جريئة.

واختارت رانيا يوسف، لإطلالتها فستاناً مكشوف الصدر ومعظم نصفها الأسفل، ونظارة شمسية انيقة مع قبعة بيضاء سرحت من تحتها خصلات شعرها بإنسياب نحو صدرها وظهرها.

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رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بإطلالة ساخنة وجريئة.. رفعت سيقانها بطريقة فاضحة، والمتابعين يعلقون: " جيبيها من الآخر وخلي الشباب يرتاح ".. شاهد الصور

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وحظيت الصورة بإعجاب الكثير من المتابعين الذين تمنوا مواصلة الفنانة المصرية، امتاعهم بالمزيد من جلسات تصويرها.

كما وجه متابعون انتقادات للفنانة رانيا يوسف، واعتبروا ظهورها في هذه الإطلالة، جريئ للغاية ، ومتجاوز للحرية ومعاني وقيم الفن .

ومؤخرًا أشعلت رانيا يوسف، موقع تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام" ، بصورة إغراء جريئة وجديدة.

وظهرت الفنانة يوسف في اطلالتها تلك التي نشرتها على حسابها في " إنستغرام"، بفستان أبيض سواريه قصير وضيق .

وحضيت هذه الإطلالة على الكثير من التعليقات، التي بدت قلة منها ساخرة وقاسية نوعاً ما ، والسواد الأعظم منها بدت مغمورة بكلمات إطراء واعجاب، وعبر اصحابها عن سعادتهم باستمرار تواصل الفنانة المصرية، مع جمهورها ومتابعيها.

وقالوا " طيب ما تجيبي شعرك للخلف خلي الشباب تنبسط ، دائما منورة الدنيا ، قمر فنانتنا الجميلة، نتمنى ما تغيب إطلالاتك الجميلة عنا".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في أوقات سابقة وفي مرات عديدة، حالات من الجدل تسببت بها الفنانة رانيا، جراء ارتدائها ملابس فاضح، والتي كانت تكشف عن معظم أجزاءً جسدها.

يذكر أن أخر مشاركات رانيا يوسف ،كان مسلسل الآنسة فرح ، الذي يعرض حاليًا على قناة‎ MBC 4 ‎ ، والمسلسل يعد النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

يشارك في بطولة "الأنسة فرح" ، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول ، هبة عبد العزيز ، تامر فرج، وهو سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

وكانت قد شاركت الفنانة رانيا يوسف مؤخراً في بطولة مسلسل الحرامي، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.