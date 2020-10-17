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صنعاء - ياسمين الخيامي - بيان هام وعاجل من البنك المركزي لكل اليمنيين بشأن محلات الصرافة

2020/10/17 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن توضيحا هاما للرأي العام تحصلت صحيفة "الامناء" على نسخة منه، جاء فيه مايلي:

"توضيــح للــرأي العــام"

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استغرب البنك المركزي اليمني- المركز الرئيس عدن، ما نسب لجمعية الصرافين بصنعاء من تدخلات للبنك المركزي والتلويح بالتهديد باضراب شامل.

وللتوضيح للرأي العام فإن البنك المركزي اذ يعبر عن استياءه من هذه التصريحات المتكرره وغير المسؤوله، وعلى الرغم من علمه الأكيد بدوافعها وامتثال الجمعية قهريا لاملاءات قوى نافذة متعسفة، تفرض سيطرتها عليها مما يفقد الجمعية حياديتها واستقلاليتها التي عهدناها منها، فإن البنك المركزي يؤكد بأنه هو الجهة الوحيدة المخولة بموجب القوانين النافذة بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي ومكوناته من بنوك تجارية واسلامية وشركات ومنشاءات صرافة اضافة الى مؤسسات الخدمات المالية الاخرى، وبالتالي فإن الوصول لبيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي وسجلاتها المحاسبية هي حق اصيل واساسي للبنك المركزي، وياتي في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والاشرافية على نشاط واداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه وفقا للقوانين المنظمة لعملها، والاعراف والبرتوكولات الدولية التي تمنح البنوك اليمنية القدرة على استعادة مكانتها واستئناف معاملاتها الاعتيادية التي فقدتها مع البنوك الخارجية.

كما ان البنك المركزي اليمني وفي ظل الوضع الحالي الحرج ومتطلبات الشراكه مع النظام المالي العالمي اصبح ملزما بالافصاح عن أنشطة اعمال القطاع المصرفي لديه ولايمكن اعفاءه من ممارسة دوره الرقابي على القطاع المصرفي اليمني بما يضمن سلامته وخلوه مما يمكن ان يشوه صورته وبما يمكنه من اندماج حقيقي وآمن مع النظام المصرفي العالمي.

ان البنك المركزي وفي اطار حرصه على سلامة القطاع المصرفي وتمكينه من القيام بدوره في خدمة الاقتصاد اليمني يدعو جمعيتي البنوك والصرافين بصنعاء معا الى مراجعة مواقفها وعدم الارتهان والاذعان لاملاءات جماعات منقلبة على الشرعية وخارجه عن القانون وان تعود الجمعيتين للدور الذي عهدناه منها والتحلي بالشجاعه والتمسك بثوابث الاستقلالية والحيادية التي تقتضيها اغراض نشؤهما وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها ومقدراتها والعمل بشفافية عاليه ولعب دور إيجابي في خدمة قطاع المال والاعمال في عموم بلادنا اليمن.

صادر عن البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي – عدن