بالصور.. استقبال شعبي ورسمي للدفعة الثانية من الأسرى المحررين من سجون العدوان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرتين تقل 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى في المرحلة الثانية.
وقد جرى للأسرى استقبال رسمي كبير تقدمه قيادات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية ومحافظين وعزفت الفرق الموسيقية النشيد الوطني بعد نزول الأسرى من الطائرتين.
وشهدت العاصمة صنعاء اليوم، استقبالاً شعبياً للدفعة الثانية من أسرى الجيش واللجان الشعبية المحررين من سجون العدوان.
وانطلقت الحافلات التي تقل الأسرى المحررين إلى مكان فعالية الاستقبال الشعبي في جولة مصعب، بالتزامن مع احتشاد الجماهير التي رفعت العلم الوطني.
ورفعت الجماهير اللافتات المرحبة بالأسرى المحررين.. مشيدة بتضحياتهم وصمودهم في سجون قوى العدوان.
وكانت قد وصلت طائرتان إلى مطار صنعاء الدولي في وقت سابق اليوم، على متنهما 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية.
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