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صنعاء - ياسمين الخيامي - الانتقالي يصدم ابناء هذه المحافظة اليمنية ويقدم لـلقائد الحوثي البارز "ابو علي الحاكم" هدية لا تقدر بثمن

مليشيا الانتقالي تحتجز ذخائر خاصة بجبهات محور تعز في طور الباحة بلحج "تفاصيل"

أكتوبر 16, 2020

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احتجزت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، ذخائر مصرح بها كانت في طريقها الى جبهات محور تعز.

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة إن مليشيا الانتقالي احتجزت للمرة الثانية ذخائر دعم لجبهات محور تعز ومصادرتها في منطقة دار القديمي، بالقرب من مديرية طور الباحة بلحج.

وأضافت أن مليشيا الانتقالي صادر الذخائر رغم وجود التصاريح والحماية لها من أطقم تابعة لحمدي شكري.

ولفتت المصادر إلى أن “الذخائر قدمها التحالف بقيادة السعودية لدعم جبهات تعز.

في حين قالت مصادر مطلعة أن مليشيا الانتقالي صادرت الذخائر بإيعاز من الإمارات التي ترى في القوات الحكومية في تعز خصمًا صعب التطويع والكسر”.

ويأتي ذلك في ظل معارك عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي المتمردة في عدة جبهات بتعز.

وقبل أسابيع احتجزت مليشيا الانتقالي مرتبات المتقاعدين العسكريين التابعين لمحور تعز بعد خروجها من البنك المركزي في عدن.

ويرى مراقبون أن الهدف من مصادرة الذخائر هو محاولة خنق تعز ، حتى ترضخ للإجندة الإماراتية، لاسيما بعد أن نجحت مؤسستي الجيش والأمن بتعز ومعهما كل أحرار المحافظة في إفشال المساعي والمخططات الإماراتية في الريف الجنوبي للمحافظة.