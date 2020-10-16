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صنعاء - ياسمين الخيامي - فرحة كبيرة لكل افراد أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بعد تلقيها خبر تاريخي

كشف مصدر حكومي يمني، معلومات جائت مخالفة للتوقعات والآمال التي كان ينشدها اهالي أبرز المسؤولين المختطفين لدى مليشيا الحوثيين ، وكشف المصدر عن مصير شقيق رئيس الجمهورية اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، و اللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان، ونجل وشقيق العميد طارق صالح.

وقال المصدر لـ " المشهد اليمني "، أنه سيتم الافراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيا الحوثية وفق مبدأ الكل مقابل الكل. وتوقع غدا بأن يتم الافراج عن جميع الاسرى بمن فيهم الاربعة المشمولين بقرارات مجلس الامن. واكد على أنه سيتم يوم غد الجمعة الإفراج عن 151 من الأسرى بينهم أفراد من القوات التي تقاتل في الساحل الغربي.

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فرحة كبيرة لكل افراد أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بعد تلقيها خبر تاريخي

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ولفت الى أن الحكومة ستواصل جهودها حتى يتم الإفراج عن الجميع.

وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وجه اليوم الخميس، الحكومة وكافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والقيام بمسؤولياتهم تجاه المحررين من معتقلات وسجون المليشيا.

و وصلت إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين في سجون ومعتقلات المليشيا المدعومة ايرانياً ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. و وفقا لوكالة "سبأ"، قال رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الفريق الحكومي هادي هيج "جرى اليوم الإفراج عن 221 مختطف و أسير من الابطال في معتقلات المليشيا بينهم 19 من أسرى التحالف العربي منهم 15 سعودي و4 سودانيين، مقابل 221 من اسرى الحوثيين".