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صنعاء - ياسمين الخيامي - هادي والجنرال الاحمر يفاجئون عيدروس الزبيدي بخطوة رهيبة لم يتوقعها الانتقالي ( صورة )

عاد مسؤول كبير في الحكومة الشرعية يوم امس الى العاصمة الموقته عدن.

ونقل موقع عدن الغد، ان رئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبده الحذيفي عاد الى عدن ووصل الحذيفي على متن طائرة الى مطار عدن الدولي.

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هادي والجنرال الاحمر يفاجئون عيدروس الزبيدي بخطوة رهيبة لم يتوقعها الانتقالي ( صورة )

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وشهدت كلية الآداب بجامعة عدن حفلا خطابيا وفنيًا ومعرضا تشكيلي بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيد بحضور كلا من محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس ووزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور وعدد من الوكلاء والقادة العسكريين والشخصيات العامة

وخلال الحفل ألقى الدكتور الخضر ناصر لصور كلمة رحب فيها بالحاضرين مستعرضا مناقب ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيد واثرها على حاضر ومستقبل الأجيال كما قدمت خلال الحفل عدد من الاغاني الثورية لكبار الشعراء والفنانين الذين تغنوا للثورة المجيدة قدمتها فرقة جامعة عدن الفنية بمرافقة عدد من الفقرات الراقصة التي نالت استحسان الحاضرين

بعد ذلك زار محافظ عدن المعهد التقني والمهني بمديرية المعلا وافتتح السكن الداخلي المخصص للطلاب القادمين من خارج المحافظة والمرفقات الخاصة بالسكن الطلابي مشددا على ضرورة توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب في سبيل التحصيل الدراسي