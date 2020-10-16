مناقشة احتياجات القطاع الصحي في الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أكتوبر 2020 الخليج 365 - متابعات ناقش وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، مع مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور علي الأهدل، احتياجات القطاع الصحي في المحافظة. وتطرق اللقاء إلى توجيهات الوزير الدكتور ناصر باعوم، بخصوص تهيئة المواقع المناسبة في الحديدة لتقديم الخدمات الصحية وخصوصا فيما يخص عمل فحوصات فيروس كورونا. كما جرى مناقشة احتياجات مستشفيات الحديدة من معدات ومستلزمات طبية، لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية علی الوجه الأمثل ومواجهة الأمراض المختلفة في الحديدة مثل الضنك والشيكنجونيا وكوفيد 19، وتوجيه عمل المنظمات الدولية وشركاء القطاع الصحي في تلبية الاحتياجات الصحية لاسيّما في ظل الظروف الراهنة للبلاد التي يحتاج فيها المواطن لهذه الخدمات.

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