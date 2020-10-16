شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ مأرب يتقدك حشود الاستقبال للأسرى والمختطفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أكتوبر 2020

الخليج 365 - متابعات

شهدت محافظة مأرب اليوم استقبال رسمي وشعبي كبيرين للدفعة الاولى من عملية تبادل الاسرى التي تمت امس الخميس بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية، عبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر.



وكان في مقدمة المستقبلين محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ورئيس هيئة الاركان العامة رئيس العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، ومحافظي صعدة، ريمه، صنعاء، ووكلاء محافظات امانة العاصمة، المحويت.

حيث بدأت مجاميع الحشود باستقبال المفرج عنهم خارج عاصمة المحافظة باكثر من 20 كم حتى شوارع المدينة، رافعين صور المفرج عنهم واللافتات الترحيبية والاشادة بتضحيات ونضال المعتقلين والاسرى من اجل الوطن والحرية، مرددين الاهازيج والاناشيد الوطنية الى جانب الرقصات الشعبية المعبرة عن الفرحة بوصولهم.

وخلال الاستقبال القى محافظ مأرب كلمة هنأ في مقدمتها كوكبة الأبطال المحررين من معتقلات ميليشيات الحوثي.. معربا عن تشرف محافظة مأرب باستقبالهم، ومشاركة محافظات ومدن اليمن بفرحة الافراج عنهم.

كما نقل التهاني والتبريكات للأبطال المحررين من منتسبي القوات السعودية والسودانية بتحالف دعم الشرعية، الذين شاركوا وما زالوا يجودون بالغالي والنفيس لمساعدة اليمن في حربها ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية.

واكد المحافظ العرادة أن الإفراج عن المختطفين من قبل الميليشيات الحوثية مبدأ ثابت غير قابل للمساومة والتفريط.. وقال " كنا نأمل الالتزام باتفاق ستوكهولم والبنود الخاصة بتبادل الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، إلا أن تلك الميليشيا التي تعودت النكث بالعهد، والتنصل عن الالتزامات والاتفاقيات، استمرت في ممارسة ذلك الدور أثناء وبعد المشاورات والمفاوضات على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

وثمن الجهود التي بُذلت لإنجاز صفقة التبادل، وفي مقدمتها جهود الفريق الوطني المفاوض، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واشار المحافظ العرادة الى التزام السلطة المحلية بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، بتقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية.. مؤكدا ان فرحة اليمنيين لن تكتمل إلا بتحرير الوطن من هذه العصابة الإرهابية.

من جانبه اشاد رئيس هيئة الاركان العامة في كلمته بصمود المختطفين في سجون المليشيا المتمردة، مثمنا تضحياتهم في سبيل حرية وكرامة كل اليمنيين.

واكد الفريق بن عزيز أن قوات الجيش ماضية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير كل المختطفين في سجون مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وأشاد خلال استقباله للأسرى المحررين، بصمودهم في سجون المليشيا المتمردة، مثمنا تضحياتهم في سبيل حرية وكرامة كل اليمنيين.

ولفت إلى أن المختطفين في سجون المليشيا يناضلون من أجل الوطن والثوابت الوطنية، بعكس عناصر المليشيا الحوثية، الذين ينفذون مخططات إيران في المنطقة.

كما أكد اهتمام القيادة السياسية بكل المختطفين في السجون الحوثية، مثمنا كل الجهود التي بُذلت من أجل تحرير الأسرى بناءً على صفقة التبادل التي تمت برعاية الأمم المتحدة.