تعرف على آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لهذا اليوم الجمعة وقد جاءت كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 216 الدولار : 821 الدرهم : 219 اسعار البيع السعودي: 218.5 الدولار : 833 الدرهم : 224 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.



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