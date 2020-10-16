شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصليب الأحمر: تم إطلاق سراح 1056 شخصًا في عملية التبادل بين الحكومة والحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء ذكر الصليب الأحمر الدولي أنه بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني بإطلاق سراح ونقل 352 محتجزا بين الحكومة والحوثيين اليوم الجمعة. ويأتي هذا بعد إطلاق دفعة سابقة يوم أمس الخميس. واضاف الصليب الأحمر: تم إطلاق سراح 1056 شخصًا في عملية التبادل بين الحكومة والحوثيين اليوم ويوم أمس. وحظي الأسرى في مأرب وصنعاء باستقبال شعبي ورسمي كبيرين.





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