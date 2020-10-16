مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف دارت معارك كر وفر، بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، بالتزامن مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا، في جبهات القتال بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن). وقالت مصادر قبلية ميدانية، إن المواجهات دارت بين الطرفين في "جبهة الخنجر" و"بئر المزاريق" شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي، وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم. ولفتت المصادر أن قوات الجيش ورجال القبائل استعادوا دبابة وعربات وكمية من الأسلحة كان يقاتل بها عناصر مليشيا الحوثي. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات تزامنت مع استهداف مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات الميليشيا بعشر غارات تركزت على شرقي "بئر المزاريق" و"اللبنات"، وشمالي "جبال دحيضة"، وعدد من التِّبَاب والمواقع شرقي مدينة الحزم ومديرية خب والشعف. وأفادت المصادر، أن غارات مقاتلات التحالف أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين عناصر ميليشيا الحوثي، كما دمرت آليات قتالية تابعة لهم.

