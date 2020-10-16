شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول الدفعة الأولى من أسرى الحكومة إلى مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ عدن وصلت الدفعة الأولى من أسرى الحكومة اليمنية إلى مطار عدن الدولي. وقالت مصادر ملاحية إن الدفعة الأولى من أسرى الحكومة وصلت قبل قليل إلى مطار عدن. وذكرت المصادر أن طائرة الصليب الاحمر هبطت في مطار عدن وعلى متنها 76 اسيرا من القوات الحكومية.





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