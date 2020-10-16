شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور فاضحة للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون وهي عارية تماما بين احضان شخص غريب ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في السعودية، صور عارية وساخنة للفتاة السعودية رهف القنون المقيمة بكندا بعد هروبها من المملكة في حادث أثار ضجة واسعة حينها.

وظهرت “رهف” في الصور المتداولة عارية بملابس السباحة “البكيني” رفقة زوجها، ما تسبب في هجوم واسع عليها من قبل السعوديين الذين لا زالوا يرون رهف سعودية وأفعالها تسيء لهم ولمجتمعهم.

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وطالب أحد النشطاء بعدم نشر هذه الصور والترويج لها مشيرا إلى أنها تؤذي أهلها ومشاعر قبيلتها في المملكة.

بينما كان لزوجها نصيب كبير من السخرية والتندر على مظهره ولون بشرته السوداء، معتبرين أن رهف سيئة الحظ إذا كانت الحرية المزعومة آخرها الارتباط بهذا الشخص.

يشار إلى أن رهف القنون أثارت خلال الأيام القليلة الماضية ضجة على “تويتر” خاصة في السعودية، بعد أن أعلنت خبر زواجها وإنجابها.

ونشرت قبل أيام على صفحتها الشخصية عبر تطبيق “إنستغرام” صورة لها صحبة زوجها ورضيعها، معلقة: “أريد أن أقضي بقية حياتي معك وأن أربي طفلنا ليكون قويا مثلنا. أحبك وسأفعل ذلك دائما”.

وأبدى مغردون استغرابهم من سرعة استقرار الشابة السعودية في كندا وزواجها وإنجابها، حيث لم يمضي على وصولها إلى كندا سوى سنة ونصف تقريبا.