- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف أحياء التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية جرائمها بحق سكان وأهالي محافظة الحديدة الساحلية، واستهدفت بقصف عنيف الأحياء السكنية في مدينة التحيتا، ملحقة أضرارًا كبيرة بمنازل المواطنين الساكنين جنوب مركز المدينة.
وأمطرت المليشيات أحياء مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون بكثافة مما تسبب بوقوع أضرار كبيرة في عدد من منازل المواطنين.
ووثق تصوير أحد منازل المواطنين، ويظهر الدمار في السطح وحالة الخراب في أجزاء من المنزل، وكذا قذيفة هاون لا تزال عالقة في أحد الجدران.
وكانت المليشيات قد أصابت في وقت سابق من اليوم أحد المواطنين بنيران قناصتها في عينه اليسرى، ويأتي ذلك تواصلًا لجرائمها بحق المدنيين في محافظة الحديدة؛ التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقصف أحياء التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.