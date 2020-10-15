شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة منة عرفة تصدم الجميع بظهور جديد وفاضح.. كشفت ما بين فخذيها وأثارت جنون الشباب.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة منه عرفة صورة جمعت فيها بين ماضيها وحاضرها، وقارنت بين طفولتها ومرحلتها الحالية.

وفي الصورة التي نشرت منة عرفة على حسابها بالانستجرام، ظهرت في الجانب الذي يمثل ماضيها وهي طفلة صغيرة ترتسم على محياها البراءة، بينما ظهرت في الجانب الذي يمثل حاضرها وهي ترتدي فستان طويل مفتوح من الأسفل كشف نصف فخذيها بطريقة وصفت بالفاضحة.

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ويصف الكثير الفنانة منه عرفة بأنها تتعمد الاثارة وتسليط الضوء عليها من خلال نشرها صور جريئة وتكشف عن مناطق حساسة في جسدها.



وخلال السنوات الماضية، لاحقت منه عرفة، انتقادات واسعة حول ملابسها ومكياجها في صور نشرتها، مما يظهرها بسن أكبر، لكنها نفت قيامها بنشر هذه الصور من أجل العودة للأضواء أو للفت الأنظار.

وأكدت منة عرفة في تصريحات صحافية، أن الصور تمت سرقتها من على هاتفها المحمول، وأنها فوجئت بانتشارها، مؤكدة أنها لم تنشر الصور وتفاجأت بظهورها على الإنترنت.

وظهرت منة عرفة في السينما والدراما المصرية وهي طفلة لم يتخط عمرها 6 سنوات، من خلال دور سعاد حسني في مرحلة الطفولة بمسلسل "السندريلا"، لتشارك بعدها في فيلم "مطب صناعي"، ثم مسلسل "راجل وست ستات"، وأفلام "الحب كدة" و"حلم العمر" و"آخر كلام" و"البيه رومانسي"، وتشارك هذه الأيام في فيلم "شريط 6".

وشاركت الفنانة منة عرفة في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة قناة الMBC، واحدثت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.