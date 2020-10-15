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صنعاء - ياسمين الخيامي - بيان هام من الجوازات السعودية اليمنيين الراغبين في الدخول الى الاراضي السعودية عبر المنافذ

أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، امس الأربعاء، تحذيرًا مهمًا للمواطنين والوافدين. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: عربية تقهر كل ابناء بلدها الفقير وتنفق 28 مليون دولار خلال ليلة واحدة داخل المملكة..لن تصدق ماهي جنسيتها ولي العهد السعودي يبلغ رئيس الجمهورية بــــ3 أمور خطيرة خلال اتصال هاتفي Advertisements عاحل:رجال الامن يقتحمون السفارة اليمنية ويعتدون على من بداخلها ( صورة ) السلطات السعودية تعلن رسميا اعفاء المقيم من دفع الرسوم في هذه الحالة وطالبت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، التي يشترط بعضها عددًا من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت "الجوازات"، أن ذلك يضمن عدم تعرض المواطن والمقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول. وأشارت إلى أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة اليوم، ‏عبر ‎تطبيق "اعتمرنا"، حيث سيتم استقبال المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية. وتتضمّن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% "15 ألف معتمر في اليوم، 40 ألف مصل في اليوم" من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي. وبدأت المرحلة الأولى في 4 أكتوبر بنسبة 30% "6 آلاف معتمر في اليوم"، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.

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