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صنعاء - ياسمين الخيامي - مجـزرة كبرى خلال محاولة اغتيال ابو علي الحاكم وحــالـة استنفـار بصنعاء ومحاصرة هذه الاحياء وسقوط قتلى



ذكرت مصادر محلية ان القيادي الحوثي البارز ابو علي الحاكم تعرض لكمين مسلح اسفر عن مصرع 3 اشخاص من مرافقيه اثناء عودته من زيارة لمطارح القبائل في الجوف.

وقالت مصادر محلية قوات أمنية بصنعاء، أقدمت على تطويق ومحاصرة منزل شيخ قبلي في العاصمة صنعاء، بتهمة الخيانة.

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واضافت المصادر ان خمسة أطقم تابعة للحوثيين تحاصر منزل الشيخ حنين قطينة بتهمة الخيانة، واتهامات له بتدبر محاولة اغتيال لابو علي الحاكم الذي تعرض له بالامس بمحافظة الجوف من قبل مسلحين مجهولين.

واوضح المصدر ان الكمين المسلح ادى لمقتل ثلاثة من مرافقي أبو علي الحاكم أثناء عودته ومعه حنين قطينه من زيارة مطارح قبائل الجوف التي انشاؤوها في جبال اللوذ.