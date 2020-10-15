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صنعاء - ياسمين الخيامي - لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز

يلعب الموز دوراً هاماً في تعزيز الصحة ، فهو مليء بالبوتاسيوم وطعمه لذيذ ، ولكن تناول الموز ذو النقط السوداء له فوائد أكثر، كلما نضجت الفاكهة كان ذلك أفضل.

ووفقًا لما ذكره موقع “southlandssun”، إليكم ابرز فوائد الموز الأسود على الصحة.

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– يعمل على خفض ضغط الدم والوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية: يحدث هذا بسبب انخفاض كميات الصوديوم وارتفاع مستويات البوتاسيوم.

– زيادة الطاقة: موزتان ناضجتان كثيفان السعرات الحرارية يعملان على تعزيز الطاقة لعدة ساعات ، حيث أنهما غنيان بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن منخفضة نسبة السكر في الدم، يساعد البوتاسيوم في زيادة القدرة على التحمل عن طريق منع تقلصات العضلات.

– التخفيف من الحموضة: الموز الناضج هو “مضاد للحموضة” ، فأن نسيجها الناعم يبطن جدران المعدة ويحميه من الأحماض الضارة والتهيج.

– المزاج المكتئب: المستويات العالية من التربتوفان الموجودة في الموز الناضج ، تعزز مستويات السيروتونين ، مما يحسن المزاج.

– القلق / التهيج / الدورة الشهرية: الموز الأسود غني بفيتامينات ب يساعد على تهدئة الأعصاب.