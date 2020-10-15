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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاحل:رجال الامن يقتحمون السفارة اليمنية ويعتدون على من بداخلها ( صورة )

اقتحمت الشرطة الروسية، صباح اليوم الخميس مقر السفارة اليمنية في العاصمة الروسية موسكو واعتدت على عدد من الطلاب اليمنيين الدارسين في عدد من الأكاديميات في روسيا الاتحادية والذين كانوا متواجدين في مبنى السفارة .

وقالت مصادر طلابية لـ"المشهد اليمني" اليوم الخميس أن الشرطة الروسية اعتدت على الطلاب اليمنيين المعتصمين في حرم السفارة اليمنية بالعاصمة الروسية موسكو والذين كانوا يطالبوا الحكومة اليمنية الشرعية بصرف مرتباتهم المتأخرة والرسوم الجامعة والتي تتأخر بشكل دائم .

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عاحل:رجال الامن يقتحمون السفارة اليمنية ويعتدون على من بداخلها ( صورة )

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وأضافت المصادر أن الشرطة الروسية اعتدت على الطلاب اليمنيين واستخدمت الغاز المسيل للدموع بناء على طلب من السفارة اليمنية . وأكدت المصادر تكرار عملية الإعتداء على الطلاب اليمنيين في روسيا في مبنى السفارة اليمنية بشكل دوري كل أربعة شهور بالتزامن مع تأخير صرف المرتبات والتي تصرف كل أربعة شهور.

الجدير بالذكر أن الطلاب اليمنيين في موسكو طالبوا الملحقية الثقافية في السفارة اليمنية بموسكو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الشرعية بسرعة حل مشاكل الطلاب اليمنيين في روسيا وتوفير تذاكر العودة للطلاب الخريجين وصرف المرتبات المتأخرة والرسوم وإلزام القيادات في السفارة اليمنية بالتصرف بدبلوماسية لائقة بالجمهورية اليمنية .