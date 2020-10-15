المشتركة ترصد 132 خرقاً حوثياً جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 رَصدت القوات المشترك، 132 خرقًا للهدنة الأممية، ارتكبتها مليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة في 12 ساعة الماضية.

Advertisements ووفقًا لمصدر عملياتي، فإن الخروقات الحوثية التي بلغ عددها: 132 تركزت في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة ومديريات التحيتا وحيس والدريهمي ومنطقة الجبلية. وبحسب المصدر، فقد تضمنت الخروقات عمليات قصف على المناطق السكنية ومزارع المواطنين بقذائف المدفعية واستهداف بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة. واستنكر المصدر عمليات مليشيات الحوثي الإرهابية؛ التي تطال المدنيين الآمنين، وما تتعرض له ممتلكاتهم من تدمير على يد ذراع إيران في اليمن.

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