شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. إصابة مواطن بنيران قناصة مليشيات الحوثي في مدينة التحيتا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020 Advertisements الحديدة - الخليج 365 أصيب مواطن من عمال البناء بنيران قناصة مليشيات الحوثي، اليوم الخميس، جنوب مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وذكرت مصادر طبية أنها استقبلت المواطن طلال سالم يعقوب تعرض للإصابة برصاص قناصة المليشيات في عينه اليسرى، ووصفت حالته بالحرجة. وأوضحت المصادر ان المصاب تلقى الإسعافات الأولية في المستشفى الميداني وتم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا لإستكمال تلقي العلاج

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