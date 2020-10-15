شكرا لبحثكم عن خبر بحضور محافظ عدن وعدد من الوزراء جامعة عدن تحتفل بالذكرى السابعة والخمسين لثورة 14 اكتوبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن:خاص

Advertisements

شهدت كلية الآداب بجامعة عدن حفلا خطابيا وفنيًا ومعرضا تشكيلي بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيد بحضور كلا من محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس ووزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور وعدد من الوكلاء والقادة العسكريين والشخصيات العامة

وخلال الحفل ألقى الدكتور الخضر ناصر لصور كلمة رحب فيها بالحاضرين مستعرضا مناقب ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيد واثرها على حاضر ومستقبل الأجيال كما قدمت خلال الحفل عدد من الاغاني الثورية لكبار الشعراء والفنانين الذين تغنوا للثورة المجيدة قدمتها فرقة جامعة عدن الفنية بمرافقة عدد من الفقرات الراقصة التي نالت استحسان الحاضرين

بعد ذلك زار محافظ عدن المعهد التقني والمهني بمديرية المعلا وافتتح السكن الداخلي المخصص للطلاب القادمين من خارج المحافظة والمرفقات الخاصة بالسكن الطلابي مشددا على ضرورة توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب في سبيل التحصيل الدراسي