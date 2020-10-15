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شكرا لبحثكم عن خبر بحضور محافظ عدن وعدد من الوزراء جامعة عدن تحتفل بالذكرى السابعة والخمسين لثورة 14 اكتوبر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن:خاص
شهدت كلية الآداب بجامعة عدن حفلا خطابيا وفنيًا ومعرضا تشكيلي بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيد بحضور كلا من محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس ووزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور وعدد من الوكلاء والقادة العسكريين والشخصيات العامة
وخلال الحفل ألقى الدكتور الخضر ناصر لصور كلمة رحب فيها بالحاضرين مستعرضا مناقب ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيد واثرها على حاضر ومستقبل الأجيال كما قدمت خلال الحفل عدد من الاغاني الثورية لكبار الشعراء والفنانين الذين تغنوا للثورة المجيدة قدمتها فرقة جامعة عدن الفنية بمرافقة عدد من الفقرات الراقصة التي نالت استحسان الحاضرين
بعد ذلك زار محافظ عدن المعهد التقني والمهني بمديرية المعلا وافتتح السكن الداخلي المخصص للطلاب القادمين من خارج المحافظة والمرفقات الخاصة بالسكن الطلابي مشددا على ضرورة توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب في سبيل التحصيل الدراسي
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