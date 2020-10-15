بن حبريش يطلع على نشاط فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

أطلع وكيل محافظة حضرموت عمرو العليي ،اليوم، على نشاط فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت وسير عمله الرقابي والمحاسبي ومستوى تنفيذ خططه.



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وأستمع الوكيل من نائب المدير العام للفرع محمد أحمد بن فضل وقيادات وكوادر الفرع ، الى المهام والمسؤوليات الذي يضطلع بها فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واختصاصاته القانونية , والصعوبات التي تواجه أعماله .

وأكد وكيل حضرموت خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الشؤون القانونية محمد سالم باهبري والمدير العام لمكتب شؤون القانونية بالمحافظة سالم أبوبكر العوبثاني ،على أهمية دور فرع الجهاز في عملية الرقابة والمراجعة وتصحيح الاختلالات.. مبديًا حرص السلطة المحلية على المزيد من التعاون وتقديم الدعم والتسهيلات لفرع الجهاز بما يمكنه من القيام بمهامه الرقابية والمحاسبية على أكمل وجه.

ووجه الوكيل العليي ،فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة ملفات الكهرباء وعقودها كونه الجهة الرسمية القانونية المخولة له تصويب سير العمل ومحاسبة الجهات المخلة بالتنسيق مع المختصين وذوي العلاقة في مؤسسات الدولة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وضمان سلامة الإجراءات بشكل صحيح والقضاء على أية اختلالات