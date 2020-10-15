شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة وكيل محافظة البيضاء الشيخ عبدربه الدهبلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة الى نائب وزير السياحة محمد الدهبلي واولاد عبدربه الدهبلي وكافة آل الدهبلي ،عزاهم فيها بوفاة وكيل محافظة البيضاء الشيخ/عبدربه الخضر الدهبلي.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية ،الى مناقب الفقيد الوطنية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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