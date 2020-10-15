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اجتماع في سيئون يناقش تنفيذ استحقاقات عمال الكهرباء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

اجتماع في سيئون يناقش تنفيذ استحقاقات عمال الكهرباء

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد ،اليوم ، بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الاستحقاقات القانونية لعمال فرع المؤسسة العامة للكهرباء.

 

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وأكد الوكيل الكثيري ،حرص السلطة المحلية على استمرار الخدمة الكهربائية وتحسين أوضاع العاملين في قطاع الكهرباء وتحسين مستوى معيشتهم.

 

واستعرض الوكيل الكثيري الإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية وقيادة المؤسسة لمنطقة وادي حضرموت للتغلب على الصعوبات التي تواجه استمرارية الخدمة الكهربائية.

 

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