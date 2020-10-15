انعقاد حلقة نقاشية بسيئون حول رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، حلقة نقاشية حول رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي لمحافظة حضرموت ، التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء وفريق الاصلاحات الاقتصادية .



وهدفت الحلقة النقاشية التي شارك فيها مدراء عموم المكاتب التنفيذية والأكاديميين والمختصين والباحثين بالمجال الاقتصادي والقطاع الخاص، الى استعراض رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي لمحافظة حضرموت التي اعدها وقدمها الاكاديمي والباحث المختص في الشئون الاقتصادية الدكتور إبراهيم بن قفلة والتي تناولت ثلاثة مسارات هي المسار العاجل قصير المدى ، والمسار التكتيكي متوسط المدى والمسار الاستراتيجي طويل المدى .

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وفي افتتاح الورشة اكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،على اهمية انعقاد الورشة لمناقشة الواقع الاقتصادي لحضرموت سيما في الوقت الراهن والظروف الراهنة..مشيرا إلى أن مشاركة الجميع في الإسهام بالرؤى المستقبلية لاقتصاد حضرموت تساعد السلطة المحلية في وضع الحلول المناسبة وفي الوقت المناسب.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء عارف الزبيدي ،أهمية إقامة مثل الحلقات النقاشية لدراسة ومعرفة الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بسبب الحرب..منوها بان القطاع الخاص يعتبر الشريك الرئيسي والأساسي لإحداث تنمية في الجمهورية..مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بما يسهم في خلق تنمية شاملة.