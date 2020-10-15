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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول: تبادل 730 أسيرا الخميس واستكمال العدد الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحكومة الشرعية هادي الهيج إن عملية تبادل الأسرى بين مليشيات الحوثي والحكومة ستتم على مدار يومين تبدأ الخميس وتستكمل الجمعة .. وفق “العين“.
وكشف الهيج عن إتمام بقية العملية، وتسليم مجموعة من الأسرى يوم غدٍ الجمعة، وفق الترتيبات التي تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد أن عملية تبادل الأسرى اليوم الخميس ستشمل 480 أسيرا حوثيا، مقابل 250 محتجزا من الحكومة اليمنية.
في حين ستتم عملية تبادل بقية الدفعة الثانية يوم غدا الجمعة.
واقتصرت عملية اليوم الخميس على رحلتين جويتين عبر مطاري سيئون وصنعاء، حيث أقلعت طائرتين بشكل متزامن من الجهتين.
في السياق نفسه، قال مصدر ملاحي في مطار صنعاء إن طائرة ثالثة أقلعت إلى مطار أبها، وتحمل 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين.
وفي المقابل، من المقرر أن تنقل رحلة جوية أخرى أسرى الحكومة على متن طائرة الصليب الأحمر من مطار صنعاء إلى سيئون بمحافظة حضرموت، في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس، قبل أن يتم استكمال عملية التبادل غدا الجمعة.
وكان الجانبان قد اتفقا في سويسرا، أواخر سبتمبر الماضي، على الإفراج عن نحو 1081 أسيرًا من الطرفين، وفق اتفاقٍ رعته الأمم المتحدة، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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