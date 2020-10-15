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مديرية حجر لإطلاق جسر نوبة.. صور

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اليمن العربي - عبدالله محسن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

مديرية حجر لإطلاق جسر نوبة.. صور

الخليج 365 - عبدالله محسن

بدأت الأعمال الإنشائية بمشروع جسر نوبة بمديرية حجر غربي مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.

ويأتي هذا المشروع الحيوي الهام الذي تبلغ كلفته نحو مليون و700 مليون دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وجهود حثيثة بذلها مدير عام المديرية المحامي أنور محمد الشادلي.

ويظهر في الصور الإنتهاء من اللمسات الأولى لمشروع الجسر، الذي سيسهم فور الانتهاء منه، من الحد من حوادث الغرق التي تشهدها مديرية حجر أثناء مواسم الأمطار.

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الجدير بالذكر أنه تم في العام الماضي تدشين جسر المعابر المعلق بمديرية حجر، بكلفة مالية بلغت نحو مليون و800 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية وبطول 130 مترا وعرض 7 أمتار

 

 

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