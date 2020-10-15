شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتلاف كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة بأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

الخليج 365 - متابعات

اتلف البرنامج الوطني لنزع الألغام بمحافظة أبين، اليوم كمية من الألغام والقذائف غير المتفجرة وعبوات ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية بمنطقة يسوف بمديرية لودر.

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وأوضح مشرف نزع الألغام في المحافظة قائد الفريق الثالث العقيد الخضر محمد الصوفي، ان عملية الإتلاف شملت 6 الغام مضادا للدبابات، و 24 قذيفة منوعة، و5 عبوات ناسفة و4 قنابل .. مشيرًا إلى أن الفرق بدأت العمل في نزع الألغام في المنطقة الوسطى بأبين مطلع فبراير 2016م ولازالت تعمل حتى اللحظة.

وأشار الى أن عملية الإتلاف التي نفذها الفريق تعد الثامنة في منطقة يسوف بمديرية لودر محافظة أبين.