أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

البرنامج الوطني لنزع الألغام يفجر كمية ألغام حوثية بمحافظة أبين https://www.elyamnelaraby.com/506766/ مقتل قياديين حوثيين خلال مواجهات مع الجيش في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/506769/ مصدر حكومي: عملية تبادل الأسرى تبدأ صباح الخميس ما لم تحدث عرقلة https://www.elyamnelaraby.com/506776/ Advertisements مليشيا الحوثي تقصف مناطق متفرقة بمريس في الضالع بصواريخ موجهة https://www.elyamnelaraby.com/506781/ وصول 5 حافلات تقل أسرى حوثيين إلى مطار سيئون بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/506786/ استشهاد امرأة وإصابة طفلة بقصف مدفعي حوثي شرق تعز https://www.elyamnelaraby.com/506790/ عدن.. بيان مهم من جمعية الصرافين إلى شركات الصرافة والتحويلات المالية https://www.elyamnelaraby.com/506797/ تعرف على آخر مستجدات عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/506798/ عدن.. أسرة المختطفة عبير بدر تنفي عودتها إلى المنزل https://www.elyamnelaraby.com/506801/ فرق الطوارئ بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تستقبل النازحين من الدريهمي https://www.elyamnelaraby.com/506802/

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