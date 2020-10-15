شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. أسرة المختطفة عبير بدر تنفي عودتها إلى المنزل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ خاص نفت أسرة الفتاة المختطفة عبير بدر صحة الأخبار المتداولة عن عودتها إلى منزلها بعدن.

وذكرت سمر محمود(ابنة عمة الفتاة عبير بدر) أنهم لم يتوصلوا حتى هذه اللحظة إلى أية معلومة تدلهم عن عبير. Advertisements وأكدت عدم رجوع الفتاة إلى منزلها حتى هذه اللحظة. وطالبت وسائل الإعلان بالكف عن نشر الأخبار الكاذبة بحق الفتاة تقديرا لحالة الأسرة عقب فقدان ابنتها. وناشدت الجهات المختصة بتكثيف الجهود لإيجاد ابنتها وإعادتها إلى أسرتها سالمة

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