شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر إعلامية إن أسرى الحوثيين المشمولون بصفقة التبادل صعدوا قبل قليل إلى طائرة الصليب الأحمر في مطار سيئون، تمهيدا لنقلهم إلى صنعاء.



من جهته، توقع الصليب الأحمر إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين خلال ساعات.

وقال الصليب الأحمر إن فرقه تنتظر في المطارات لمتابعة عملية تبادل الأسرى

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