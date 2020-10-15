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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. بيان مهم من جمعية الصرافين إلى شركات الصرافة والتحويلات المالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ عدن
أصدرت الهيئة الإدارية لجمعية صرافي عدن صباح اليوم الخميس بياناً هاماً إلى كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي، فيما يلي نصه:
الاخوة / منشآت وشركات الصرافة .
الاخوة / شبكات التحويل المالية المحلية . المحترمون
بعد التحية والتقدير:
*الموضوع / الوكلاء الغير مرخصين والانكشافات والسقوف*
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، واستنادا إلى توجيهات البنك المركزي، وعطفا على ما تقتضيه المصلحة العامة، فإنه يتوجب على كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وشبكات الصرافة ما يلي:
1_ وقف كافة التعاملات المصرفية مع وكلائهم الغير مرخص لهم من قبل البنك المركزي شاملا بذلك 《محلات الصرافة اونقاط الحوالات او الأفراد وغيرهم 》 والاغلاق التام وإلغاء حساباتهم في مدة لا تتعدى ظهر يوم الاحد من الاسبوع القادم والموافق 2020/10/18
2_ عدم تجاوز الأسقف المحدد من قبل البنك المركزي فيما يتعلق بالحوالات .
3_ تصفية الحسابات والارصدة المكشوفة بصورة كاملة وعدم الكشف لأي من الحسابات اطلاقاً .
كما نحيطكم علما بانه وابتداءا من يومنا هذا الخميس والموافق 2020/10/15
سيتولى البنك المركزي القيام بحملات تفتيش ميدانية صارمة كفيلة بردع كافة التجاوزات والمخالفات
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