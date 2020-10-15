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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد امرأة وإصابة طفلة بقصف مدفعي حوثي شرق تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ تعز
استشهدت امرأة وأصيبت طفلة بجروح، في قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي الموالية لإيران، على الأحياء السكنية الواقعة شرق محافظة تعز، فيما استشهدت امرأة ثانية في قصف مماثل استهدفها شمال مديرية القبيطة بمحافظة لحج (جنوب اليمن).
وذكرت مصادر محلية، أن مدفعية المليشيا الحوثية، استهدفت حي الجحملية المأهول بالسكان، بقذائف المدفعية، حيث سقطت قذيفة على منزل المواطن "أحمد حسن عبدالواسع" ما أدى إلى استشهاد امرأة، وإصابة طفلة في الثالثة من عمرها بجروح خطيرة.
وأشارت المصادر أن امرأة تدعى "منى علي عبدالله القباطي" (63 سنة)، تنتمي لقرية الشعيب بعزلة اليوسفيين بمديرية القبيطة استشهدت متأثرة بإصابتها بطلق ناري من قناص تابع لمليشيا الحوثي كان متمركزا بأحد المواقع المطلة على القرية ذاتها.
ولفتت المصادر إلى أن المرأة كانت تعمل في احدى المزارع بجانب منزلها فأصابتها طلقة القناص الحوثي وظلت تنزف حتى لقت حتفها
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