شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 5 حافلات تقل أسرى حوثيين إلى مطار سيئون بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مصادر إعلامية وصول خمس حافلات من أسرى الحوثيين إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت.



وذكرت المصادر أن خمس حافلات تقل أسرى حوثيين وصلت إلى مطار سيئون تمهيدا لنقلهم إلى العاصمة صنعاء.

ومن المقرر أن تجري اليوم أكبر عملية لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين

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