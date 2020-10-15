شكرا لبحثكم عن خبر اعتقال زعيم داعش في اليمن بمدينة سيئون والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادة الأنباء الواردة من محافظة حضرموت عن اعتقال زعيم داعش في اليمن بمدينة سيئون في انجاز امني كبير جدا حققه امن وشرطة وادي حضرموت الوادي والصحراء بتعاون استخباراتي مع التحالف العربي.
وتم اعتقال ابوايوب الزبير زعيم داعش في اليمن مع قيادات كبيرة للتنظيم فجر اليوم بمستشفى بن زيلع سيئون .
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