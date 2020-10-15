شكرا لبحثكم عن خبر اعتقال زعيم ‎داعش في ‎اليمن بمدينة ‎سيئون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادة الأنباء الواردة من محافظة حضرموت عن اعتقال زعيم ‎داعش في ‎اليمن بمدينة ‎سيئون في انجاز امني كبير جدا حققه امن وشرطة وادي ‎حضرموت الوادي والصحراء بتعاون استخباراتي مع ‎التحالف العربي.

وتم اعتقال ابوايوب الزبير زعيم داعش في اليمن مع قيادات كبيرة للتنظيم فجر اليوم بمستشفى بن زيلع سيئون .