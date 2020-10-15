شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن فصل مذيعة يمنية من قناة عدن المستقلة .. والسبب تسريب فيديو لعملها مع مليشيا الحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
ذكرت مصادر مطلعة إن رئيس قناة عدن المستقلة التابعة للإنتقالي مختار اليافعي قام بفصل المذيعة “جهينة عبدالحكيم” من القناة.
وبحسب المصادر فإن القرار جاء على خلفية حملات شنها ناشطون على وسائل التواصل وذلك بعد تداول فيديو للإعلامية وهي تعمل في صنعاء في قناة عدن التابعة لمليشيات الحوثي وظهرت فيه تهاجم قيادات الإنتقالي الجنوبي وقياداته .
وكانت جهينة عبدالحكيم تقدم برنامج صباحياً على قناة عدن المستقلة الا انها لم تظهر لتقديم البرنامج منذ ثلاثة أيام
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