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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر: عملية تبادل الأسرى تشمل الإفراج عن 5 صحفيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ خاص
أكد مصدر في الحكومة استكمال الترتيبات لبدء عميلة تبادل الأسرى مع الحوثيين (الخميس والجمعة)، وفقا لاتفاق سويسرا.
وقال المصدر إن الصفقة ستشمل الإفراج عن خمسة صحفيين هم (هشام طرموم، هشام اليوسفي، حسن عناب، هيثم الشهاب، وعصام بلغيث).
ومن المقرر أن تبدأ بعد ساعات عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين
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